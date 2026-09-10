Gian Piero Gasperini arriva a questa sfida sostanzialmente con due dubbi: quello tra Molina e Lulli sulla fascia destra e quello tra Soulé e Mora davanti. Poi ci sono alcuni giocatori come Balerdi, de Roon e Castro che spingono per avere sempre più minuti. Probabilmente, però, Gasp glieli concederà più avanti. Lulli, finora, è sempre partito come titolare, ma stavolta Molina sembra aver messo la freccia. A Istanbul servirà l'esperienza e l'abitudine a giocare certe gare. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Davanti, invece, Soulé stavolta parte in vantaggio su Mora, anche se il portoghese si addice di più al ruolo di trequartista centrale. In settimana Gasperini ha provato anche una mossa a sorpresa, con Pisilli alto in posizione di trequartista. Una mossa che permetterebbe alla Roma di essere più solida tra centrocampo e attacco.