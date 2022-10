Zaniolo al rinnovo: finalmente ci siamo

Nicolò ha chiesto un trattamento alla Pellegrini. Ovvero un contratto da 4 milioni più bonus a salire fino al 2027. Circa il doppio di quanto guadagna ora (2,2). La Roma - che in estate non aveva gradito alcuni atteggiamenti - si è avvicinata molto alle richieste del giocatore tanto che la fumata bianca arriverà alla sosta di novembre. Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, giovedì sarà in città per la gara col Betis e per limare gli ultimi dettagli relativi ai diritti d'immagine e al possibile inserimento di una clausola rescissoria che la Roma vorrebbe sui 60 milioni.