Malen punta al quarto posto. Donyell non si ferma più, la Roma sogna la super rimonta

Adesso i suoi gol sono anche più importanti di prima. Perché con il pari di ieri della Juventus a Milano il sogno Champions è un po' più vicino, a -3. E allora la Roma deve crederci, vuole crederci. E con essa anche Donyell Malen , che poi è l'uomo che può regalare l'impresa ai giallorossi. E lo dimostrano anche i numeri, visto che a Bologna ha segnato il suo undicesimo gol in 14 partite di campionato.

Un percorso pazzesco, alla media di 0,78 gol a gara. Da quando esiste il mercato invernale - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - solo un giocatore ha fatto meglio: Mario Balotelli, che nel 2013 con il Milan segnò 12 reti. anche perché la Roma spera ancora di poter agguantare un posto nella prossima Champions e per riuscirci ha bisogno proprio che Malen continui a segnare a raffica. Se poi non sarà Champions pazienza, i suoi gol saranno comunque importanti per agguantare quel quinto posto che vuol dire confermare la partecipazione alla seconda coppa continentale, l'Europa League. L'olandese sarà infatti riscattato a fine stagione a prescindere da tutto, con la Roma che verserà all'Aston Villa i 25 milioni pattuiti anche in caso di non qualificazione all'Europa League. L'obiettivo di Gasperini è quello di fare filotto, di vincere tutte e quattro le gare. non vede l'ora di tornare a schierare il tridente che sognava proprio a gennaio, con Soulé e Dybala a dare assistenza allo stesso Malen.