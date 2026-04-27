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Malen punta al quarto posto. Donyell non si ferma più, la Roma sogna la super rimonta

Malen punta al quarto posto. Donyell non si ferma più, la Roma sogna la super rimonta - immagine 1
Il bomber ha segnato già 11 reti in campionato, ora arriva l'aiuto di Dybala
Redazione

Adesso i suoi gol sono anche più importanti di prima. Perché con il pari di ieri della Juventus a Milano il sogno Champions è un po' più vicino, a -3. E allora la Roma deve crederci, vuole crederci. E con essa anche Donyell Malen, che poi è l'uomo che può regalare l'impresa ai giallorossi. E lo dimostrano anche i numeri, visto che a Bologna ha segnato il suo undicesimo gol in 14 partite di campionato.

Un percorso pazzesco, alla media di 0,78 gol a gara. Da quando esiste il mercato invernale - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - solo un giocatore ha fatto meglio: Mario Balotelli, che nel 2013 con il Milan segnò 12 reti. anche perché la Roma spera ancora di poter agguantare un posto nella prossima Champions e per riuscirci ha bisogno proprio che Malen continui a segnare a raffica. Se poi non sarà Champions pazienza, i suoi gol saranno comunque importanti per agguantare quel quinto posto che vuol dire confermare la partecipazione alla seconda coppa continentale, l'Europa League. L'olandese sarà infatti riscattato a fine stagione a prescindere da tutto, con la Roma che verserà all'Aston Villa i 25 milioni pattuiti anche in caso di non qualificazione all'Europa League. L'obiettivo di Gasperini è quello di fare filotto, di vincere tutte e quattro le gare. non vede l'ora di tornare a schierare il tridente che sognava proprio a gennaio, con Soulé e Dybala a dare assistenza allo stesso Malen.

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