Raspadori oggi o mai più, si lavora per Vaz

E allora oggi o mai più. Oltre non si andrà, anche perché la Roma ha aspettato pure troppo. Entro questa sera Massara si aspetta una risposta da Giacomo Raspadori, con un buon carico di fiducia che possa essere positiva. In caso contrario, però, la Roma virerà altrove. Gasperini ha voglia di avere Jack il prima possibile. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Su Zirkzee è tutto fermo e per Vaz c'è una concorrenza fortissima. Marsiglia e Roma ne stanno parlando, Vaz non vuole rinnovare e il Marsiglia deve cederlo: la richiesta è di 30 milioni ma si può chiudere intorno ai 20-22, sempre che non arrivi una big dalla Premier.