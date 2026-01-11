Gasperini senza freni: “Mercato? Gli altri comprano, noi ne parliamo”

Quando il coraggio pesa più di ogni altro aspetto vengono fuori partite così: belle perché piene di intensità. A forza di spingere alla fine il muro del Sassuolo è crollato. E Gasperini, nel post-gara, ha sottolineato proprio l'ostinazione dei suoi giocatori nella ripresa: "Abbiamo alzato il ritmo e siamo diventati più bravi tecnicamente". Una Roma quindi più viva che mai, che ha creduto fino alla fine alla vittoria trovando il tesoro che cercava come voleva Gasp. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. E l'allenatore non ha risparmiato una frecciatina lamentandosi - tra le righe - dei ritardi in alcune trattative: "Raspadori? E' antipatico parlare di giocatori che non sono qui. Parlo dei miei, che stanno facendo sempre meglio, è una questione di rispetto verso chi sta dando il massimo. Noi parliamo per mesi e mesi di giocatori che non sono qui".