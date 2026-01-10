Raspadori, conto alla rovescia: è pronto per volare a Roma. Frenata Zirkzee

Il grande giorno potrebbe essere proprio oggi, o domani. Giacomo Raspadori oramai è virtualmente un giocatore della Roma. L’azzurro è rientrato ieri a Madrid e da lì si è attaccato al telefono, per sminare gli ultimi dubbi con il ds della Roma Ricky Massara e con il suo entourage. Raspadori si è convinto. I dubbi erano legati alla formula, prestito con diritto di riscatto che sulla carta non dà grandi garanzie. Massara - riporta Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - però ha spiegato a Jack come la Roma su di lui ci conti a prescindere dalla formula, anche oltre il prossimo 30 giugno. Ma se per Raspadori si aspetta la fumata bianca, quella grigia arriva invece da Manchester per Zirkzee. Qui lo United nelle scorse ore ha deciso di bloccare tutte le operazioni, in entrata e in uscita. Almeno finché non ci sarà il nuovo allenatore. Che, però, poi avrà bisogno di qualche giorno per valutare la rosa. Se a Manchester le cose non cambieranno a breve si virerà altrove. In particolare a Marsiglia, dove gioca un gioiellino di 18 anni, Robinio Vaz. Un prospetto su cui hanno messo gli occhi top club inglesi. Ma la Roma, al contrario degli inglesi, ha intenzione di dargli subito un ruolo da protagonista. Viene valutato 25-30 milioni. Confermato anche l’interesse per Freuler, in scadenza con il Bologna. In difesa, infine, proseguono i contatti con il Tottenham per Dragusin. L’operazione, però, se andrà in porto avverrà solo nell’ultima parte del mercato.