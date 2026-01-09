Rivoluzione Capitale. Raspadori è pronto può volare a Roma, c’è l’idea Freuler

E allora oggi potrebbe essere già il grande giorno. Perché con l'Atletico fuori dalla Supercoppa di Spagna, Giacomo Raspadori potrebbe anche dare il suo sì definitivo alla Roma. Un sì che è nell'aria da qualche giorno e che se dovesse arrivare in queste ore renderebbe ancora più affascinante la sfida di domani contro il Sassuolo, con Jack che potrebbe anche spuntare in tribuna, all'Olimpico. Una rivoluzione offensiva, ma non solo. È davanti - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - però, che Gasp si aspetta appunto un cambio di marcia. Il che vuole dire altri due giocatori, oltre a Raspadori. Il secondo è chiaramente Zirkzee, che si è promesso da giorni alla Roma. Il cui arrivo a Roma, in caso, potrebbe essere accelerato dal ritorno di Mbueno, nel caso in cui stasera il Camerun dovesse uscire con il Marocco nella Coppa d'Africa. piace tanto Gudmundsson. L'islandese della Fiorentina gradirebbe ovviamente il trasferimento e Baldanzi (che piace ai viola) potrebbe anche agevolare l'operazione. oltre alle tre punte ai Friedkin ha chiesto anche un centrocampista: Remo Freuler. Uno che Gasp conosce molto bene, visto che lo ha avuto per sei anni all'Atalanta. Piacciono anche Frendrup del Genoa e Xaver Schlager del Lipsia. Infine il pacchetto arretrato, quello dove Gasp però ha meno urgenza di un intervento immediato. La Roma continua a monitorare la situazione del romeno Dragusin, ma offerte al Tottenham o contatti diretti con il giocatore non ce ne sono stati. Seguito da vicino anche Oosterwolde.