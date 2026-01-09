Ad ogni arrivo corrisponde una partenza. E anche per questo, per ora, non si è mosso nulla in uscita in casa Roma.
forzaroma rassegna stampa la gazzetta dello sport Bailey via: torna all’Aston Villa. Dovbyk per ora rimane in bilico
La Gazzetta dello Sport
Congelato invece il possibile annullamento del prestito di Ferguson
Soprattutto per quanto riguarda le punte centrali, in attesa che si sblocchi in un senso o nell'altro l'affare che dovrebbe portare in giallorosso Joshua Zirkzee. Congelato - spiega Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - il possibile annullamento del prestito di Ferguson col Brighton. In bilico resta anche Dovbyk. Chi potrebbe fare presto le valigie, invece, sono Bailey e Baldanzi. Il primo (di ritorno all'Aston Villa) per liberare il posto all'imminente arrivo di Raspadori, il secondo in una trattativa con la Fiorentina che potrebbe coinvolgere anche il cartellino di Gudmundsson.
