Contro l'Atalanta dovrebbe tornare il difensore. Ancora out invece Konè che tornerà contro il Bologna

Redazione
Editoriale Battimuro - Cover (11)

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Non pensare alle polemiche per concentrarsi solo sul campo. Perché a sei giornate dal termine della stagione la Roma ha ancora tanto da giocarsi con tre porte diverse per l’Europa in ballo. E la sfida all’Atalanta di sabato sera all’Olimpico rappresenta molto. Ma chi sarà a disposizione di Gasperini?  Come scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport ieri, alla ripresa degli allenamenti, erano ancora assenti Wesley, Mancini e Konè. Ma il tecnico conta di recuperare i primi due almeno per la panchina col difensore azzurro che conserva qualche possibilità in più e dovrebbe tornare in gruppo entro domani. Il brasiliano sarà valutato in queste ore, ma senza rischi. O almeno questo è l’input dello staff medico della Roma e del Brasile considerato il Mondiale alle porte. Difficile possa risultare tra i convocati Koné. 

Mancini FC Internazionale v AS Roma - Serie A

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