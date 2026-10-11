Il numero 7 in leggero vantaggio sull'argentino e su Mora mentre sulle fasce si va verso la coppia Molina-Wesley
Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"
Una staffetta con vista sul Real Madrid. Il dubbio più grande in casa giallorossa per la sfida di oggi al Sinigaglia resta sulla trequarti, dove Gasperini è pronto ad alternare le risorse offensive. A Como Lorenzo Pellegrini è in leggero vantaggio su Soulé e Rodrigo Mora nel tridente con Dybala e Malen. Al centro della difesa - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta Sportiva' -Ndicka è favorito su Balerdi, Koulierakis è out per una contusione rimediata in nazionale ma tornerà a disposizione a partire da domani. Sulle fasce Gasp è orientato a confermare la coppia Molina-Wesley.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
La Gazzetta dello Sport
Capello: "Malen immarcabile, un Paolo Rossi più potente. E certi movimenti evocano Ronaldo"
Partite
Cronaca Como-Roma ore 12.30 LIVE: ok Gollini e de Roon, Pellegrini può partire dal 1'
La Repubblica
Vierchowod controcorrente: "Se Como-Roma finisse 4-4 sarebbe solo un mucchio di errori"
News AS Roma
Como-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Gollini in porta, Pellegrini titolare
Calciomercato AS Roma
L'Atalanta prepara il rinnovo di Scamacca: a luglio Gasperini lo rivoleva alla Roma
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti