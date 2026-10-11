Una staffetta con vista sul Real Madrid. Il dubbio più grande in casa giallorossa per la sfida di oggi al Sinigaglia resta sulla trequarti, dove Gasperini è pronto ad alternare le risorse offensive. A Como Lorenzo Pellegrini è in leggero vantaggio su Soulé e Rodrigo Mora nel tridente con Dybala e Malen. Al centro della difesa - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta Sportiva' -Ndicka è favorito su Balerdi, Koulierakis è out per una contusione rimediata in nazionale ma tornerà a disposizione a partire da domani. Sulle fasce Gasp è orientato a confermare la coppia Molina-Wesley.