Il numero 7 in leggero vantaggio sull'argentino e su Mora mentre sulle fasce si va verso la coppia Molina-Wesley

Redazione
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Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta. Gollini è pronto"

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Una staffetta con vista sul Real Madrid. Il dubbio più grande in casa giallorossa per la sfida di oggi al Sinigaglia resta sulla trequarti, dove Gasperini è pronto ad alternare le risorse offensive. A Como Lorenzo Pellegrini è in leggero vantaggio su Soulé e Rodrigo Mora nel tridente con Dybala e Malen. Al centro della difesa - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta Sportiva' -Ndicka è favorito su Balerdi, Koulierakis è out per una contusione rimediata in nazionale ma tornerà a disposizione a partire da domani. Sulle fasce Gasp è orientato a confermare la coppia Molina-Wesley.

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