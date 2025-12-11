Noemi: “Ho scritto una canzone per Totti”. Poi elogia Gasperini

La cantante romana non ha mai nascosto la sua fede calcistica, anzi, ogni occasione è buona per parlare dei giallorossi "La prima volta che ho visto il capitano mi sono emozionata"

Redazione 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 09:19)

Lo sport è parte della sua vita e non solo perché ogni giorno allena corpo e corde vocali. Noemi è anche una grandissima tifosa della Roma, una sciatrice appassionata e adesso anche una tedofora dei Giochi di Milano Cortina. Si è raccontata in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, durante la quale non ha perso occasione per parlare della sua passione giallorossa.

A proposito di sogni, della sua Roma cosa vogliamo dire?

"In maniera molto cauta, perché sono scaramantica, posso ritenermi soddisfatta. Al netto di qualche piccolo incidente di percorso, per me Gasperini sta spaccando. Erano tutti molto diffidenti, a me invece è piaciuto subito.

C'è una storia di uno sportivo che vorresti raccontare in musica?

"In realtà potrei già avere una canzone su Francesco Totti, il nostro grande capitano. La prima volta che l'ho incontrato mi sono molto emozionata, davvero: tornando al nostro discorso iniziale lui rappresenta un po' la mentalità olimpica, fatta di valori autentici come l'attaccamento alla maglia".

Giocatore attuale preferito?

"Dybala è fortissimo, ma io ho una grandissima stima per Stephan El Shaarawy: mi piace la sua storia, così tortuosa, fatta di cadute e rivincite, ogni volta che entra in campo dimostra quanto sia forte. E altruista".