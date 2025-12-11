Zirkzee in cima alla lista del Milan. L'attaccante olandese, individuato dalla Roma come pedina ideale per cercare di superare i problemi del reparto offensivo, piace anche al ds Tare che lo avrebbe messo in altro, tra ai desideri per il prossimo mercato. Ferguson è destinato a tornare al Brighton già dall'inizio del 2026 e Gian Piero Gasperini ha espresso la preferenza per l'ex Bologna, mentre il Milan - come scrive la Gazzetta dello Sport - ha già Leao e Pulisic in avanti, ma dietro la coppia d'oro, mai vista dal primo minuto, Gimenez e Nkinku stanno deludendo. Così gli uomini di mercato del Milan stanno sondando la possibilità di regalare ad Allegri un altro attaccante e il primo della lista, anche se non di certo il più semplice, sembra essere proprio quello di Zirkzee. Un primo contatto con i rossoneri, ci sarebbe già stato nelle scorse settimane, proprio con l'agente Kia Joorabchian.
Mercato Roma, anche il Milan su Zirkzee
I giallorossi hanno avviato da giorni i contatti per arrivare all'olandese e ora anche i rossoneri lo hanno messo in cima alla lista
