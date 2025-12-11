Gasp rilancia Pisilli: “È la sfida giusta, non siamo stanchi”

Gian Piero Gasperini ha sempre picchiato: il pressing alto, il dribbling nell'uno contro uno, i tiri porta. E questa sera contro il Celtic il tecnico non vuole sentire note stonate dopo i due ko arrivati in campionato contro Napoli e Cagliari: "Non siamo mai stati molto prolifici, tutto l'anno - ha ammesso ieri l'allenatore giallorosso -, probabilmente è una difficoltà strutturale, ma a sprazzi abbiamo avuto anche degli ottimi periodi". E allora - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - il tecnico adesso pretende una Roma unita e armoniosa come un'orchestra. E non parlate al tecnico di "stanchezza" di alcuni singoli: sarebbe fuori luogo. "Dipende di che tipo di stanchezza parliamo - ha proseguito Gasperini -. C'è anche la stanchezza nervosa, magari dovuta ad altre situazioni". Una Roma che vuole dunque tornare a correre più veloce degli altri anche in Europa e anche sulle gambe di Niccolò Pisilli. Gasp rilancerà il centrocampista dal primo minuto al Celtic Park "È la sfida giusta per uno con le sue caratteristiche".