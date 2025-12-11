Dybala e Soulé formula fantasia contro il Celtic per fare più gol

Da un'anima all'altra di Glasgow. Poco più di un mese dopo aver battuto i Rangers, la Roma è attesa dall'altra grande di Scozia - anche se non più così grande -, il Celtic. I sentimenti sono simili ma non identici: a novembre, la Gasp-band viaggiò verso nord dopo la sconfitta contro il Milan, condita però da quel rigore sbagliato nel finale e da una prestazione comunque da squadra grande e ambiziosa. Stavolta, sulla carta d'imbarco c'erano i due asterischi delle sconfitte con Napoli e Cagliari, e quelle sono state il prodotto di una squadra involuta: zero gol, numero striminzito di occasioni. "Paulo ha una settimana di lavoro in più e ha superato anche l'influenza - ha anticipato Gasp in conferenza stampa - come tutti gli altri è in grado di giocare tutta la partita".