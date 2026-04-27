Koné verso il recupero. Con lui Gasperini ritrova il centrocampo titolare

L'infermeria si svuota, le facce sono più serene e lo sprint finale per l'Europa ora fa un po' meno paura. Dopo Wesley e Dybala,

infatti, Gasperini questa settimana ritroverà anche Manu Koné in vista delle ultime quattro partite di campionato ad alta tensione. Il centrocampista francese - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - è fermo dallo scorso 19 marzo, quando uscì dal campo al 20' della sfida poi persa con il Bologna in Europa League per una lesione alla coscia. Proprio la gestione di Koné è stato uno degli argomenti di scontro tra il tecnico e Ranieri. Stavolta, però, Gasperini ha evitato rischi. Un ritorno importante anche perché contro i viola, lunedì sera all'Olimpico, sarà squalificato El Aynaoui. Dybala lavorerà sul campo in questi due giorni di riposo per tornare finalmente al fianco di Malen. Ottimismo per Celik, In infermeria restano così solo Pellegrini e Dovbyk