L’orgoglio di Gasp: “Friedkin con me”. Ranieri contrattacca, Massara verso l’addio

Ha vinto Gasp, adesso toccherà a lui ridisegnare la Roma del futuro. Già, perché ieri è arrivata l’ufficialità del divorzio dal senior advisor Claudio Ranieri e presto potrebbe arrivare anche quella dal ds Frederic Massara. La società ha investito l’attuale allenatore dei pieni poteri. Poco dopo le 12 è arrivato il comunicato, su cui le parti hanno discusso a lungo (Ranieri non voleva proprio l’inserimento di Gasperini) e dove ci sono sostanzialmente tre passaggi chiave: 1) Ranieri viene ringraziato per il lavoro svolto come allenatore e non come senior advisor; 2) per la solita scelta del consenso popolare, i Friedkin hanno fatto richiamo allo striscione esposto dalla Sud contro l’Atalanta; 3) si ribadisce la piena fiducia a Gasperini, anche qui formula già utilizzata con De Rossi, Juric e compagnia dicendo. Così poco dopo - racconta Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - è toccato a Gasperini parlare. "La nota evidenzia due cose. La fiducia che non mi è mai mancata da parte della società. E il fatto che la Roma sia davanti a tutto. Le vicende sono sotto gli occhi di tutti. Non mi sento di dire di più, ne sono stato fuori e non voglio partecipare a questa macchina del fango".