Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa la gazzetta dello sport Anche per Bruno Conti non è detta l’ultima parola

La Gazzetta dello Sport

Anche per Bruno Conti non è detta l’ultima parola

Anche per Bruno Conti non è detta l’ultima parola - immagine 1
Con l'addio di Ranieri potrebbero cambiare anche i piani per il settore giovanile e il destino della storica bandiera giallorossa che ha avuto un colloquio con Gasperini nei giorni scorsi
Redazione

In questi giorni di diatribe e grandi cambiamenti è rimasto in silenzio Bruno Conti. La storica bandiera della Roma che, a giugno, dopo 53  di carriera in giallorosso tra calciatore, dirigente e allenatore, sta per andare in pensione. Come scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sporti, infatti, "Marazico" è sul punto di ritirarsi, per una scelta personale ma anche societaria. Prima della 'rivoluzione' Ranieri infatti, era previsto il ritorno di Tarantino nel settore giovanile e Conti, anche per questo motivo, aveva scelto di farsi da parte e non rinnovare il contratto con la società. Dopo la separazione dal senior advisor (che oggi dovrebbe essere ufficializzata da un comunicato), è in bilico anche la posizione del ds Massara che potrebbe rimescolare tutte le carte oltre al fatto che in questi giorni Gasperini ha avuto un lungo colloquio proprio con Bruno.

Leggi anche
È il momento di Totti. La stima dei Friedkin e di Gasp, il mito è pronto a tornare
E adesso Pellegrini può rinnovare. Spiragli anche per Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA