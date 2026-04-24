Anche per Bruno Conti non è detta l’ultima parola

In questi giorni di diatribe e grandi cambiamenti è rimasto in silenzio Bruno Conti. La storica bandiera della Roma che, a giugno, dopo 53 di carriera in giallorosso tra calciatore, dirigente e allenatore, sta per andare in pensione. Come scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sporti, infatti, "Marazico" è sul punto di ritirarsi, per una scelta personale ma anche societaria. Prima della 'rivoluzione' Ranieri infatti, era previsto il ritorno di Tarantino nel settore giovanile e Conti, anche per questo motivo, aveva scelto di farsi da parte e non rinnovare il contratto con la società. Dopo la separazione dal senior advisor (che oggi dovrebbe essere ufficializzata da un comunicato), è in bilico anche la posizione del ds Massara che potrebbe rimescolare tutte le carte oltre al fatto che in questi giorni Gasperini ha avuto un lungo colloquio proprio con Bruno.