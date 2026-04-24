È il momento di Totti. La stima dei Friedkin e di Gasp, il mito è pronto a tornare

Le porte chiuse di Trigoria, "blindate" per ordine dei Friedkin dopo gli ultimi scontri verbali in piazza, non hanno protetto Claudio Ranieri e ora potrebbero aprirsi presto per Francesco Totti, l'erede designato dell'ormai ex tecnico e senior advisor giallorosso. All'ex capitano non servirà nemmeno bussare, perché a tenergli "socchiuso" il portone d'ingresso del centro sportivo in queste settimane in qualche modo è stato lo stesso Gian Piero Gasperini. E allora il tempo (poco a disposizione, in realtà) s'incaricherà di stabilire con quale mansione dai contorni definiti la Roma vorrà coinvolgere a stretto giro per il futuro l'uomo simbolo. Di sicuro, la vita 3.0 di Totti in giallorosso (dopo la parentesi da dirigente dal 2017 al 2019) potrebbe cominciare più ragionevolmente da ambassador e testimonial per il centenario e lo stadio di Pietralata. Un ruolo che consentirebbe all'ex numero dieci di conciliare del resto gli altri impegni pubblicitari del momento. Totti potrebbe indubbiamente costituire per Gasp una sponda calcistica ideale. Dopo il patto "firmato" con il tecnico a tavola e ancor prima - a inizio gennaio - la generica promessa dei Friedkin di un contratto pluriennale (senza precisare il ruolo), Francesco non ha avuto più contatti diretti con la proprietà texana. ora che lo scenario è mutato e i tempi sono diventati davvero maturi, Totti si prepara al gran ritorno, firmato già il "patto" con Gasp. Chi lo conosce bene lo descrive in questi giorni in attesa di conoscere di persona i Friedkin.