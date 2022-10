La crisi del gol: da Abraham a Belotti, la Roma non tira più

Quasi sette anni. Un'infinità, un tempo lunghissimo, che poi nel calcio è quasi l'equivalente ad un'era. Tanto era che la Roma non riusciva a piazzare un record negativo del genere: zero tiri in porta , francamente difficile riuscire a vincere le partite così. Le sei conclusioni dei giallorossi, scrivono Massimo Cecchini e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport , sono finite tutte fuori, quella più pericolosa è stata probabilmente il tiro a giro di Zaniolo nella prima parte della partita. Ed allora il rammarico passa anche da questo, dall’inconcludenza delle punte romaniste.

L'ultima volta che la Roma non era riuscita a centrare neanche una volta i pali della porta avversaria era successo il 13 dicembre 2015, sempre con il Napoli, anche se quella volta al San Paolo (come era ancora chiamato all’epoca) e non allo stadio Olimpico. Quel giorno però la Roma riuscì almeno a portare a casa un punto, con la partita che finì 0-0 e Rudi Garcia (all’epoca allenatore giallorosso) che si lamentò per il gol annullato a Daniele De Rossi a dieci minuti dalla fine. Stavolta a dieci minuti dalla fine è invece arrivato il gol di Osimhen e la Roma non è riuscita a portare a casa neanche quello 0-0 lì, che sarebbe stato preziosissimo.