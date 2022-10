Abraham, Mourinho e i tifosi lo difendono ma così non va: 12 gare senza gol

Abraham , così non va. Mancano i suoi gol (solo 2 in 14 partite), ma anche le ultime prestazioni sono deludenti. Nonostante l'ennesima gara a secco contro il Napoli , al momento della sostituzione i tifosi giallorossi presenti all' Olimpico non l'hanno fischiato. Anzi, gli hanno riservato una buona dose di applausi. La cornice di pubblico romanista è stata, come sempre, pazzesca ( 61.633 spettatori ). Ma la squadra deve fare di più. Il centravanti inglese deve scuotersi il prima possibile, altrimenti si fa dura. Le partite senza trovare la rete in questa stagione sono 12 : 9 in campionato e 3 in Europa League. Troppe per il numero 9 di una squadra che vuole qualificarsi alla prossima edizione della Champions League .

La difesa di Mourinho

José Mourinho, ieri in conferenza stampa, ha analizzato il momento negativo di Abraham: "È la vita dei giocatori, succede spesso che un giocatore in determinati momenti della carriera o della stagione ha questo tipo di situazioni. - dice lo Special One per difendere il suo numero 9 - Possiamo trovare altri nomi di giocatori bravi in Serie A o all’estero che hanno momenti in cui non sembrano bravi come sono in realtà". Nella passata stagione l'attaccante inglese (27 gol stagionali) era un punto fermo dello scacchiere tattico giallorosso. Mourinho ci puntava anche per quest'anno e non vuole arrendersi: "Tammy in questo momento attraversa questo tipo di momento, è semplice".