La classe di Paz, la velocità di Malen. Se la giocano i big

Tre partite senza essere protagonista, sul campo. Nico Paz non è abituato a non essere l'uomo decisivo. Dopo l'ultimo gol in campionato segnato a San Siro contro il Milan il 18 febbraio, l'argentino ha tirato un po' il freno. Ammonito in quella partita a Milano, ha saltato per squalifica il match successivo contro la Juve a Torino, poi in casa contro il Lecce è tornato disponibile ma finendo a sorpresa in panchina per essere arrivato in ritardo alla riunione tecnica della mattina. La squadra (scrivono Giulio Saletta e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport), ha fatto due vittorie nette. Contro la Roma domenica è l'occasione d'oro per tornare a essere protagonista. Alla Roma Paz ha già segnato l'anno scorso, proprio al Sinigaglia, in un finale pirotecnico con due reti biancoblù nel recupero. Capitolo Malen. A un certo punto a Genova ha guardato i compagni quasi in modo rabbioso, si è andato a prendere il pallone quasi a ridosso della metà campo ed è verticale, come fosse un caterpillar. Già, perché poi Donyell Malen è consapevole di quanto il futuro della Roma dipenda proprio da lui. E questa responsabilità la sente viva. la Roma a fine stagione lo riscatterà (per 25 milio-ni) a prescindere dal piazzamento finale. Ma a Como l'olandese vuole tornare a graffiare ancora, come gli è già successo 6 volte nelle sue 8 partite. sperando anche di avere maggiore assistenza da parte dei suoi compagni. A Genova, per esempio, Donyell ha toccato il suo primo pallone solo al 19’. A Como l'olandese avrà sicuramente più possibilità di far male rispetto a Genova, dove la palla si alzava spesso invece di rotolare a terra. E se ci riuscirà, lascerà il segno.