Bernardeschi: “La Roma mi ha cercato anni fa, ma ho rifiutato”

Il numero 10 del Bologna rivela alcuni aspetti del suo passato, la Roma lo voleva ai tempi della Juve, Gasp prima che andasse a Toronto

Redazione 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 11:47)

Federico Bernardeschi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima sfida di Europa League che attende il suo Bologna, proprio contro la Roma. Nel doppio incontro non avrà la possibilità di incrociare il suo ex compagno Dybala, operato al ginocchio.

Il sorteggio non è stato benevolo: subito il derby con la Roma, dove gioca il suo ex compagno Dybala, che però non sarà in campo perché infortunato: più facile affrontare un'italiana o una straniera?

"Mi spiace per Paulo, lo avrei sfidato volentieri, anche se il suo sinistro è sempre meglio non averlo contro... Però ci saranno tanti amici azzurri che rivedrò volentieri. Quando sono arrivato alla Juventus chiesi di poter avere la maglia numero 10, mi dissero che ero troppo giovane e dovevo aspettare almeno un anno. Poi la prese Dybala, che era già al terzo anno in bianconero, e quel treno per me passò.

Io avrei preferito affrontare una straniera, soprattutto perché da italiano sarei stato contento di portare due squadre più avanti possibile".

È vero che Gasperini, ora alla Roma, l'avrebbe voluto all'Atalanta?

"Sì, mi chiamò prima che andassi a Toronto e io fui tentato, ma poi feci una scelta diversa, non solo calcistica. Non sono pentito, però mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, sapevo che avrebbe potuto aggiungere un tassello alla mia carriera. La Roma invece mi cercò quando ero alla Juve, ma dissi no: stavo bene a Torino, lì ho ancora casa e sono vicino di Yildiz".