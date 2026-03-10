Roma, torna Hermoso e si rialza il muro. Koné da rilanciare

Gian Piero Gasperini a Genova è stato chiaro: "Non sono preoccupato, anche perché chi si preoccupa resta a casa". Ed allora il rammarico per la sconfitta con il Genoa resta, esattamente come quello delle mancate vittorie contro Napoli e Juventus, quando tutto faceva pensare che i giallorossi potessero fare due colpi doc. Ma a Trigoria la parola d'ordine è "vietato abbattersi". Anche perché poi - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - l'allenatore della Roma ha completato il concetto così: "Ci stiamo giocando il quarto posto e un ottavo di Europa League". La Roma nelle ultime partite qualche motivo di ansia l'ha evidenziato. Ad iniziare da quei 7 gol subiti nelle ultime 4 gare: due da Napoli e Genoa, tre dalla Juventus. la difesa non è più solida come prima. Il muro giallorosso è crollato e adesso bisognerà capire soprattutto perché. ci sono anche le ruote sgonfie di Manu Koné. la Roma andrà a far visita proprio al Como, in quello che a tutti gli effetti oggi è uno scontro diretto per la Champions. Gasp spera di recuperare presto Soulé.