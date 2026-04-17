A casa Conti il calcio è di famiglia. E scatta la sfida tra Bruno, Anastasia e Pisilli

Preoccupata e pure incerottata. La Roma in vista della sfida di domani sera contro l'Atalanta farà di nuovo la conta degli assenti e spera almeno nel (difficile) recupero di Pisilli. Il centrocampista stamattina svolgerà un test per valutare le condizioni della caviglia sinistra a seguito della distorsione rimediata martedi in allenamento, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Speranze al lumicino, invece, per Wesley, fermo dal 30 marzo per una lesione al bicipite femorale e al centro dell'ennesima diatriba tra Gasperini che lo vorrebbe in campo già da giorni e lo staff medico che ha rinviato il test decisivo per il brasiliano a lunedi prossimo. Recuperato, invece, Mancini.