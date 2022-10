Gol e maglia da titolare: dopo Marassi, Zaniolo va a caccia di rivincite

Oggi la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria e per Zaniolo inizierà la sua personale corrida, quella che dovrà portarlo a riprendersi il posto da titolare. Non che una panchina segni un destino, intendiamoci, ma è evidente che il fatto di non esser partito dal via a Marassi gli abbia lasciato un pizzico di amarezza in bocca. Insomma, l’esclusione di Genova un po’ gli ha fatto male, perché Nicolò si aspettava di giocare dall’inizio, avendo anche riposato giovedì scorso, a Siviglia, a causa della squalifica in Europa League. E quella rabbia accumulata in panchina l’ha iniziata a buttare un po’ dentro gli ultimi minuti di Marassi e il resto se l’è tenuta per domenica sera. Del resto, anche l’assenza del gol sta cominciando a pesargli, considerando che in queste prime 8 partite stagionali in cui è sceso in campo ancora non ha mai segnato (a Marassi ci era anche riuscito, annullato però per fuorigioco). Un’altra assenza che pesa e che riporta la lancetta del tempo al 23 gennaio scorso, quando ad Empoli è arrivata la sua ultima rete in Serie A. Un digiuno di quasi dieci mesi, francamente troppo per un attaccante che aspira ad un rinnovo contrattuale che ha come base una piattaforma da 4 milioni di euro.