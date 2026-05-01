Gli assi di Gasp. Tutto su Malen, Svilar e Wesley: la Roma ha scelto gli incedibili

La Champions League da inseguire fino in fondo e la prossima stagione da costruire e programmare, mettendo subito le basi più opportune. Se ci sono dei denominatori comuni tra questi due aspetti che caratterizzano la Roma di oggi e di domani quelli sono legati in particolare a tre giocatori: Mile Svilar, Wesley e Donyell Malen. Perché sono i tre assi su cui Gian Piero Gasperini punterà un po' tutto per vincere le quattro partite che mancano da qui alla fine del campionato e perché sono anche tre pilastri su cui vuole far nascere la Roma della prossima stagione. Che poi, paradossalmente, quello che strada facendo ha perso qualche colpo rispetto alle aspettative è proprio Svilar, che aveva abituato tutti a fare miracoli su miracoli e che invece in questa stagione qualche incertezza l'ha vissuta. A prescindere da questo - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - Mile resta una certezza anche per il prossimo anno, seppur il fatto che sia arrivato a parametro zero lo renda "appetitoso" dal punto di vista delle plusvalenze. Ma la Roma conta di poter sistemare i conti in altro modo (magari con le cessioni di Ndicka e Koné, ma se dovessero arrivare offerte importanti potrebbe essere sacrificato anche uno tra Pisilli o Soulé). Quanto invece sia importante Wesley per Gasperini lo dimostra anche il recente scontro con lo staff medico e con Claudio Ranieri. Gasp lo avrebbe fatto giocare e ha vissuto quel no dello staff medico quasi come un affronto. Pagato 25 milioni più 5 di bonus, oggi il brasiliano vale almeno il doppio. Gasp lo ha messo tra gli incedibili e infatti Wesley difficilmente si muoverà. E poi c'è il gioiello, Donyell Malen, ancora in prestito dall'Aston Villa. Ma i giallorossi hanno già messo a budget i 25 milioni da spendere per il suo riscatto.