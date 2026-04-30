Effetto Gasp: perché i Friedkin per la Roma hanno scelto Mister plusvalenze

A Bergamo il modello Gasperini è stato messo a regime, grazie alle capacità della società nerazzurra in termini di scouting e gestione del player trading: oltre 750 milioni sono stati i proventi dal calciomercato registrati dall'Atalanta tra gennaio 2017 (Gasp arrivò nel luglio 2016) e l'estate 2025 (la sessione immediatamente successiva al suo addio), per una media di 85 milioni a stagione, scrive Marco Iaria su La Gazzetta dello Sport. Un "track record" unico, un modellodi successo ammirato in Italia e in Europa. Così l'Atalanta ha sviluppato un percorso industriale che l'ha portata a crescere sul piano sportivo ed economico, partendo dalla zona medio-bassa della classifica e arrivando a frequentare i giardini di Champions e a conquistare l'Europa League, con ricavi quadruplicati e una pioggia di utili. In tutto questo Gasperini ha recitato un ruolo cruciale. Ciò che è stato realizzato a Bergamo, in una simbiosi programmatica tra società e allenatore, ha attratto l'attenzione di Dan e Ryan Friedkin, che la scorsa estate hanno puntato su Gasp per un progetto a lungo termine, dopoil valzer sulla panchina giallorossa nella turbolenta stagione 2024-25. Il tecnico in uscita dall'Atalanta era ritenuto la guida ideale per centrare la qualificazione in Champions, finora sempre mancata dalla proprietà americana, e per valorizzare il capitale umano, consentendo alla Roma di azionare finalmente la leva del player trading. Non è un caso se la disfida di Trigoria, deflagrata qualche giorno fa, sia stata vinta da Gasperini, con l'azionista a ribadirgli piena fiducia nella nota ufficiale con cui è stato dato il benservito a un totem della Curva Sud come Claudio Ranieri.