Gasperini è ripartito: “Una vittoria che conta tanto, ne avevamo bisogno…”

Una serata in stile Gasp. Ovvero qualità, coraggio e adrenalina. E' la notte dell'atteso riscatto dopo i due ko in campionato con Napoli e Cagliari diventa una festa. Perché ci sono vari modi di vivere un match in Europa e il tecnico della Roma ha scelto il più soddisfacente, mantenendosi a un passo dalle prime otto e ricavando il meglio dai suoi in uno stadio colmo di spettatori del Celtic. Una prestazione convincente sotto il profilo atletico e della mole di gioco dal centrocampo in su: "Questa è una squadra che ha personalità". Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Una gara in cui il protagonista è stato Ferguson, su cui Gasp ha lasciato scorrere parole importanti dopo averlo visto finalmente cattivo sottoporta e aggressivo nei contrasti: "Può essere un giocatore efficace, speriamo in altre conferme. Si è mosso bene, con convinzione". E dire che il tecnico aveva anche sorpreso tutti in una serata in cui ha fatto come mai in stagione ricorso al turnover: "El Aynaoui è titolare, Rensch ha fatto vedere già buone prove. El Shaarawy lo conosciamo, per Ferguson è stata la serata più convincente. Pisilli ha fatto bene". La strada è giusta, e Gasp ha rivolto un pensiero anche a gennaio: "Il mercato sarà importante per migliorarsi, la Roma non può stare ferma".