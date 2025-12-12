Colpo Roma, finalmente Ferguson: l’irlandese segna la doppietta, Celtic travolto

Nemmeno Edoardo I d'Inghilterra, unico a deporre la corona scozzese alla fine del tredicesimo secolo, aveva passeggiato con tanta facilità nel nord del Regno Unito. Nemmeno Giulio Cesare, che si fermò molto prima. Due a zero a novembre ai Rangers e tre a zero al Celtic a dicembre, e la Roma con la terza vittoria di fila in Europa si affaccia alla parte nobile della classifica, cancellando in coppa il ricordo delle due sconfitte in campionato. Lo scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. Sarà il clima familiare, magari la latitudine, ma Ferguson improvvisamente si ricorda come si pratica il mestiere del centravanti: segna un gol da attaccante che deve esserci e un altro da vero 9. La modesta opposizione dei difensori del Celtic rimanda qualsiasi giudizio definitivo in vista di gennaio, ma qualche simpatia in più nelle grazie di Gasp il buon Evan l'ha guadagnata. Nancy non ha studiato bene il calcio aggressivo di Gasperini. In 45' minuti o poco più la Roma conquista Glasgow.