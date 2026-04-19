Gasp non ci sta: “Io e Ranieri? Non metteteci sullo stesso piano…”

Al via della partita l'applausometro dell'Olimpico nei suoi confronti era stato più alto di altre volte. Al fischio finale Gian Piero Gasperini corre in campo. Va incontro ai suoi giocatori e incrocia anche i suoi ex dell'Atalanta, mani e abbracci che si intrecciano. Un immagine che chiude una settimana fatta di tensioni e di rimpianti. I tre punti per accelerare il passo verso la zona Champions non sono arrivati e lasciano un vuoto che poi viene pure sommerso dai fischi della Curva Sud. Ma è il futuro del tecnico con la Roma al centro di ogni discorso dopo le tensioni con Claudio Ranieri, senior advisor giallorosso. Lo scrive Nicola Berardino su La Gazzetta dello Sport. "Sono stato tirato dentro questa cosa - le parole di Gasperini - da una settimana non si parla di altro. La partita è stata ottima, penso che i fischi siano piuttosto per questa bruttissima settimana e sono giustissimi perché il pubblico non merita il teatrino che ha visto. Mi dispiace essere coinvolto, non sono io che alimento queste cose e non voglio essere messo sullo stesso piano". Nel pre-partita questa volta aveva parlato Massara, replicando così alla tensioni tra Ranieri e Gasperini: "Dialettica normale che esiste in tutte le società, abbiamo tutti l'unico obiettivo di rendere la Roma più forte. La posizione dei Friedkin? La proprietà parla con i fatti".