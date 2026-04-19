Gasp a metà, la Roma non scatta. Pari e giallorossi sesti, la Champions resta lontana

Roma-Atalanta è terminata 1-1. Come Ranieri-Gasperini, in fondo. Le bordate del dirigente giallorosso a inizio settimana, le lacrime del pareggio dell'allenatore alla fine. Forse l'appello più saggio è stato steso dai tifosi in Curva Sud: "La Roma è una cosa seria". Intanto sono arrivati fischi amari, perché è fallita la missione della serata: approfittare dello scivolone del Como per scavalcarlo e agganciare provvisoriamente la Juve al quarto posto. E' riuscito solo l'aggancino a Fabregas, mentre oggi Spalletti può volare a +5 a 5 giornate dal termine. A questo punto alla Roma serve un poderoso atto di fede e tanta generosità della Signora per credere in una poltrona Champions League. Lo scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport. Penalizzato dal risultato Gasperini, acclamato all'annuncio delle formazioni, ha preso atto una volta di più di cosa serve a questa Roma. Le idee e le linee di gioco ci sono e funzionano: 19 tiri, 9 nello specchio, il 64% di possesso nel primo tempo. Gasp ha costruito la scatola giusta, bisogna riempirla di giocatori che esprimano più qualità.