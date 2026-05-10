Gasp ci crede ancora. Roma in missione: “Prima la Champions, poi parlerò col club”

Crederci lo stesso, fino in fondo. non è una speranza, è qualcosa di più, di fatto un ordine. Perché nonostante la vittoria della Juventus di ieri a Lecce, Gian Piero Gasperini non vuole sentire ragioni, né vedere abbassamenti del livello di concentrazione. Oggi a Parma c'è da vincere una partita chiave, per restare agganciati al treno della Champions League e continuare a tenere il fiato sul collo dei bianconeri. Non sarà facile, ovviamente, anche perché - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - il Parma gioca un calcio che le squadre gasperiniane soffrono, con il baricentro molto basso e pochi spazi concessi agli avversari. "Per vincere a Parma dovremo fare molto bene - ha detto ieri il tecnico giallorosso -." La Roma non ha alternative. Anche perché l'obiettivo resta proprio quel quarto posto lì, che porta dritti dritti in Champions, laddove la Roma manca oramai da sette lunghe stagioni. "La concentrazione massima è proprio su questo - insiste Gasperini -. La Champions porta più risorse, quindi tutti vogliono arrivarci per quel motivo, mentre fino a qualche anno fa non fregava a nessuno del quarto posto. Adesso, invece, se hai più risorse economiche hai più possibilità di operare sul mercato. Il mondo però è pieno di società che sanno operare bene anche in assenza di risorse così importanti". Ed allora vincere sul campo, per poi aspettare i passi societari. Gasp sperava di avere da giorni un colloquio con Dan Friedkin, cosa che però non è successa.