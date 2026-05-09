Per il ruolo di direttore sportivo spunta Giaretta. Oggi è al Pafos

Tra Manna e D'Amico spunta Cristiano Giaretta. Già, perché considerando le attuali difficoltà ad arrivare al ds dell'Atalanta e a quello del Napoli la Roma si è interessata anche al dirigente dei ciprioti del Pafos, ex Udinese e Watford, scrive La Gazzetta dello Sport. Giaretta è in una lista di 5-6 nomi nomi valutati in questi giorni dai Friedkin. In pole, però, c'è il direttore sportivo del Napoli che ha un contratto fino al 2029 con gli azzurri. I primi contatti con i proprietari americani già ci sono stati così come con D'Amico che è tentato anche dal Milan. Valutazioni in corso per il post Massara che ha sul piatto un'offerta dal Marsiglia.