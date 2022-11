El Shaarawy il tuttofare. Il Faraone tocca quota 100: “E non voglio fermarmi”

Non c’è due senza tre. È quello che si augura Stephan El Shaarawy, a caccia di un’altra prestazione importante e – magari – di un gol che coronerebbe un periodo magico per lui. Nella settimana del suo trentesimo compleanno, il numero 92 ha già trovato il gol contro Helsinki e Verona. E adesso non vuole fermarsi sul più bello. Perché Mourinho non gli ha mai fatto mancare la sua fiducia e, finalmente, l’attaccante nato a Savona sente di essere nella condizione fisica per ripagare il tecnico in un momento cruciale della stagione. Contro il Ludogorets, infatti, la Roma si gioca il proprio destino in Europa e a Trigoria nessuno sembra avere intenzione di tornare a giocare la Conference League.