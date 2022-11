Roma-Ludogorets, probabili formazioni dei quotidiani: confermati El Shaarawy e Camara

La Roma scende in campo questa sera all'Olimpico, ore 21, contro il Ludogorets per l'ultima giornata del Gruppo C di Europa League. I giallorossi sono obbligati a vincere per arrivare secondi nel girone e qualificarsi ai play off della competizione europea. Mourinho si affida al 3-4-2-1 con Pellegrini e Zaniolo (pronto a giocare dopo la riduzione della squalifica) alle spalle di Abraham. In difesa Kumbulla o Vina al posto dello squalificato Mancini. Fiducia a Camara in mediana, insieme ad uno tra Matic e Cristante. Sulla fascia sinistra conferma per El Shaarawy, a segno nelle ultime due gare con Helsinki e Verona.