Bove a un passo dal ritorno Per lui adesso c’è il Watford

Riallacciare gli scarpini. Non più solo per una seduta individuale di allenamento, ma per giocare una partita ufficiale. Il momento tanto atteso si sta avvicinando per Edoardo Bove, che in queste ore ha ottenuto il via libera per la rescissione del contratto con la Roma e ora si appresta ad emigrare in Inghilterra. Bove ha ricevuto, infatti, l’offerta del Watford di Gino Pozzo, squadra di Championship in piena corsa per un posto in Premier. Il centrocampista - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - si è preso qualche giorno per riflettere, ma la firma è vicina. La Roma gli ha concesso piena libertà di scelta acconsentendo sin da subito alla risoluzione del contratto che lo legava ai giallorossi fino al 2028.