Abraham non vuole mancare. Pellegrini c’è, Dybala prova

L’ideale sarebbe averli nuovamente a disposizione tutti e tre. Ma probabilmente José Mourinho si accontenterebbe di riaverne anche solo due a tutti gli effetti, considerando che Pellegrini, Dybala e Abraham costituiscono il suo intero asse offensivo. Contro il Verona non c’è stato nessuno dei tre, dato che l'inglese è andato fuori dopo appena 15’ di gioco. Con il Salisburgo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, dovendo segnare per recuperare lo 0-1 subito in Austria, è ovvio che molti dei pensieri vadano ad Abraham, Ieri pomeriggio, l’attaccante è stato sottoposto ad un controllo che ha evidenziato un lieve edema intorno alla palpebra. Verrà ricontrollato anche oggi, nella speranza che l’edema si sia se non riassorbito, quantomeno ridotto. Di certo c’è che se alla fine scenderà in campo, Tammy lo farà con l’ausilio di una maschera di carbonio che avrà il compito di proteggerlo da eventuali colpi o pallonate che potrebbero riaprire la ferita. A conti fatti, intorno al giocatore c’è ottimismo, considerando anche che lo stesso Abraham non voleva uscire neanche con il Verona, figuriamoci se non ha voglia di esserci giovedì con il Salisburgo.