Abraham, una maschera per sfidare il Salisburgo

Lo staff medico giallorosso sta lavorando per evitare un forfait pesante.

Una maschera fuori Carnevale per evitare un forfait pesante. Preoccupano le condizioni di Abraham in vista della sfida di dopodomani contro il Salisburgo, scrive Francesco Balzani su Leggo. All'attaccante inglese nella notte di domenica sono stati applicati 6 punti di sutura nella palpebra inferiore sinistra dopo lo scontro fortuito con Mancini. Tanto dolore e paura, per fortuna la visita oculistica ha escluso lesioni all'occhio. La prognosi è di 10 giorni, il che non gli permetterebbe di giocare con gli austriaci e con la Cremonese.

Ma una maschera di carbonio (stesso materiale utilizzato per tutelare la tibia di Wijnaldum) potrebbe accorciare i tempi permettendogli di andare quantomeno in panchina. Sarà Tammy oggi a decidere se sentirsela oppure no in una sfida che vale l'accesso agli ottavi di Europa League. Torna in gruppo, invece, Pellegrini e si scalda Dybala che ieri ha svolto individuale con l'obiettivo di essere titolare giovedì. Al posto di Abraham è pronto Belotti che fin qui ha segnato solo nelle coppe e che ha mostrato segnali di ripresa col Verona. Resterà in tribuna Solbakken, escluso dalla lista Uefa con qualche rimpianto visto l'impatto alla prima da titolare.

Intanto le parole di Mourinho ("a giugno avrò parecchie cose da dire") allarmano i tifosi per il futuro dello Special One. All'estero si libereranno panchine pesanti come Psg, Chelsea e Real Madrid. Nessun contatto per ora, ma il pericolo di perderlo è alto. E il tecnico attende ancora un confronto coi Friedkin.