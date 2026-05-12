Verso il derby: Pellegrini e Dovbyk da domani in gruppo. Dybala dal 1′

La Roma si gode un Malen da record, ma dopo l'euforia per Gasp c'è da tornare a lavorare. Domani, dopo un giorno di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi e al gruppo dovrebbero riaggregarsi anche Pellegrini e Dovbyk, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Anche se per la stracittadina prende piede l'ipotesi di vedere ancora il tridente con Dybala, Soulé e l'olandese per giocarsi il tutto per tutto contro la banda di Sarri. La Champions si decide all'ultimo respiro e la Roma di Gasperini vuole dire la sua fino all'ultimo. La vittoria all'ultimo respiro di Parma e la caduta del Milan nel posticipo serale infiammano una volata che ora mette in palio ben due posti: il terzo e il quarto. Il Napoli secondo dopo il ko interno di ieri col Bologna rinvia il pass per la Champions: basteranno tre punti domenica a Pisa (o al più tardi con l'Udinese all'ultima). Ora, quindi, la bagarre resta apertissima dalla Juve al Como.