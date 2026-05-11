Calvarese: “Rensch è avanti, giusto il rigore. Dubbi su Mancini”

Partita e animic concitati a Parma, con tanti episodi arbitrali da commentare. Su 'Il Tempo' l'analisi di Gianpaolo Calvarese: "Nel primo tempo la Roma chiede due rigori. Il primo: vero che Circati sbilancia Dybala con un braccio, ma l'obiettivo del difensore è farsi spazio nella ricerca del pallone, il contatto non è punibile. Più complesso il secondo. Rischia Valenti, che su un pallone spiovente rifila un calcione a Mancini. Sembra che l'argentino colpisca la gamba dell'avversario ma il VAR non interviene perché, quasi contemporaneamente al contatto, il difensore riesce anche a rinviare il pallone. Nella ripresa, molto contestato l'annullamento del gol di Pellegrino: il movimento di Troilo interferisce con il tuffo di Svilar. Silent check sul 2-2 di Rensch per un possibile tocco di braccio di Mancini da terra. L'impatto sembra col fianco, ma anche se fosse stato col braccio non sarebbe stato punibile. Poi il rigore assegnato alla Roma con OFR. Rensch va in vantaggio su Britschgi: il corpo a corpo, nel momento in cui Rensch prende posizione e va davanti all’avversario, diventa falloso".