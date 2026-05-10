Squadra confermata, davanti c’è Soulé

Soulé stringe i denti. "Non è al meglio, sicuramente, dal punto di vista fisico. La pubalgia ha lasciato qualche strascico", ha affermato in conferenza stampa Gasperini, che chiederà all'argentino uno sforzo oggi a Parma per proseguire la rincorsa al quarto posto. Difficile, infatti, che Dybala, il quale "si sta allenando regolarmente già da un paio di settimane", possa partire dal primo minuto al posto del connazionale. Si va - scrive Gabriele Turchetti su 'Il Tempo' - verso la conferma dell'undici schierato con la Fiorentina. Recuperati El Shaarawy e Gollini. La prossima settimana, intanto, il tecnico di Grugliasco ritroverà in gruppo Dovbyk, che ha ricevuto il via libera dopo la visita di controllo in Finlandia.