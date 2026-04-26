Serviva un segnale dopo lo show societario al quale abbiamo assistito nei giorni scorsi, la squadra ha risposto sul campo dimostrando di essere riuscita a restar fuori dalla «rissa». Non c è stato nemmeno bisogno di schierarsi perché la diatriba è volata molto più alta delle teste dei calciatori rimasti fuori del round a porte aperte tra l'ormai ex senior advisor e il tecnico giallorosso, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. La parola fine in realtà era stata scritta dagli stessi interpreti, ma c'era il timore che lo scossone potesse disturbare questo finale di stagione che lascia ancora tutto aperto.

Chiaro che l'obiettivo era e resta la qualificazione alla prossima Champions League, alias il quarto posto, ma mai come quest'anno arrivare quinti potrebbe essere decisivo rispetto al sesto posto: normalmente entrambi qualificherebbero all'Europa League. Quest'anno invece, qualora la Lazio vincesse la Coppa nazionale, i posti rimanenti per l'Europa League non sarebbero più due ma uno solo e, automaticamente, il sesto classificato in campionato andrebbe a giocare «solo» la Conference League. Alla Roma restano quindi quattro partite per provare il colpaccio e comunque (ipotesi al ribasso) lasciare dietro il Como che oggi se la vedrà con De Rossi: i giallorossi si aspettano una mano anche da lui.