Alla ricerca di un direttore sportivo «complementare», con il quale possa nascere il feeling sotto il piano tecnico. Quello che non è mai sbocciato, come rivelato dall'allenatore, tra Massara e Gasperini. Un binomio che non può più andare avanti, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. A Houston, dunque, è partita la caccia alla nuova guida dell'area tecnica, perché l'appuntamento con il Settlement Agreement - il prossimo 30 giugno - è dietro l'angolo. Ma anche un'intera programmazione, tra rinnovi e nuovi acquisti, da effettuare per la stagione del centenario. Giuntoli, attualmente fermo dopo l'esperienza alla Juventus, è un candidato forte e gode della stima dell'allenatore. Anche Fabio Paratici, tornato però in Italia a febbraio per un lungo contratto con la Fiorentina, ha un buon rapporto con Gasperini. Sullo sfondo D'Amico, che ha lavorato con Gasp all'Atalanta dal 2022, e Manna, attualmente in carica al Napoli, che difficilmente lo può liberare. In seconda fila Sogliano, in uscita dal Verona.