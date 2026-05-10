Roma non fermarti

Rispondere colpo su colpo per tenere in piedi la chance di tornare a sentire la tanto agognata musichetta dell'inno della Champions. La Roma si presenta a Parma (ore 18) all'indomani del successo della Juventus in casa del Lecce e non ci sono vie di scampo per Gasperini e i suoi: la vittoria è necessaria per continuare poi a sperare in un passo falso dei bianconeri in una delle ultime due giornate di campionato. Con un occhio ben attento anche al risultato del Milan, avanti di tre punti rispetto ai giallorossi é in difficoltà nell'ultimo periodo. Nella Capitale si parla quasi solo del futuro e della programmazione della prossima stagione, ma l'allenatore piemontese - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo - tiene tutti concentrati sul campo, spostando continuamente il focus sulla partita con la squadra di Cuesta nella conferenza stampa della vigilia: "Quello che conta è il campionato, sappiamo che ogni partita per noi è decisiva". Ovviamente l'attenzione va anche sulla questione del direttore sportivo, con le quotazioni di Manna per la sostituzione di Massara in discesa, visto che per ora il Napoli non ha intenzione di liberarlo a meno che non gli venga pagato un corrispettivo di 5-6 milioni di euro.