Appuntamento a tutti entro le ore 12. Stamattina Trigoria tornerà a riempirsi di nuovo dopo la lunga pausa dopo la fine del campionato che ha regalato il ritorno in Champions League. Gasperini, che inizia la sua seconda stagione alla guida della Ro-ma, ha convocato i suoi per la prima settimana di allena-menti. La prima sgambata, tra una visita medica di rito e l'altra, è in programma nel pomeriggio dopo il pranzo. A tavola - scrive Filippo Biafora su Il Tempo -non ci saranno però volti nuovi rispetto al passato (mancheranno dopo gli addii El Shaarawy, Fergu-son, Zaragoza eTsimikas), con il club che ieri ha inoltre deciso di non pubblicare la lista dei convocati. Il motivo è indubbiamente legato alla situazione di Dybala, per il quale ieri sera non era ancora arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto. I dirigenti capitolini hanno lavorato con l'obiettivo di sbrigare ogni formalità dello scambio di documenti entro stamattina. Senza altre inutili perdite di tempo, visto che l'accordo economico è già blindato da giorni. La squadra sarà priva dei calciatori che sono stati impegnati con i Mondiali. Il primo a tornare sarà Celik. Anche per lui non è però ancora arrivato l'annuncio su un rinnovo già definito. la squadra sarà al completo o quasi soltanto nel ritiro in Galles. Il tecnico attende poi qualche rinforzo dalla società. Il direttore sportivo D'Amico ha fissato la lista degli obiettivi e, in particolare su Moreira. Garnacho resta in lizza per l'attacco, così come Tresoldi per la zona centrale.