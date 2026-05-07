Pellegrini-Roma, voglia di rinnovo

Pellegrini spera, Gasperini aspetta. C'è voglia di chiarezza dentro la Roma in un futuro che dopo la scelta della proprietà di puntare forte sul tecnico, ora ha bisogno di scelte e indicazioni precise. Una necessità espressa nei colloqui con Corbin Friedkin e che ora resta in attesa di risposte da parte del presidente Dan. Tra le questioni più spinose c'è sicuramente quella dei rinnovi di contratto. Chi ha più chance di un prolungamento è Pellegrini. Gasperini lo ha rilanciato seppur con l'idea di prendere dal mercato un titolare di ruolo più attaccante nelle caratteristiche. Conservando comunque l’idea di tenerlo nella rosa come centrocampista offensivo duttile e dalla disponibilità riconoscibile. Già nelle scorse settimane - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - il ds Massara aveva avviato i primi contatti con l’entourage per una proposta a ribasso (circa un terzo dell’ingaggio attuale) ma ora, con il placet di Gasperini, starà al nuovo uomo mercato dei Friedkin decidere, sempre se si farà in tempo. Massara, infatti, nonostante i dialoghi totalmente azzerati col tecnico, resta operativo e fino a che non ci sarà il sostituto la Roma non può restare senza ds. A proposito di nomi, tra quelli messi sul tavolo con la proprietà (oltre a D'Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici e Pradè), quello di Manna avanza fortemente. Primi contatti con i Friedkin, una proposta economica allettante e un gradimento iniziale reciproco. L'attuale dirigente del Napoli ha un contratto fino al 2029 e De Laurentiis è pronto a chiedere un indennizzo per liberarlo prima del tempo. Molto dipenderà dal destino di Conte.