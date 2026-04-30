Roma, Dovbyk verso il rientro: nel week end la visita in Finlandia

Un sorriso nell'attesa. Gasperini ritrova Manu Koné dopo un mese e mezzo dall'infortunio mentre aspetta di pianificare il futuro con i Friedkin. Ieri il francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la sfida di lunedì contro là Fiorentina all'Olimpico dove ai giallorossi mancherà El Aynaoui per squalifica, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. A Trigoria, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni liberi, hanno lavorato a parte Pellegrini e Dovbyk. L'ucraino nel fine settimana volerà in Finlandia per l'ultimo ok prima del rientro in campo dopo l'intervento alla coscia sinistra di gennaio. Nel mirino c'è il ritorno tra i convocati tra Parma il derby.