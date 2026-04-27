Oggi Celik si sottoporrà agli esami del caso per capire l'entità dell'infortunio al flessore della gamba destra, lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Gasperini, in vista della sfida con la Fiorentina di lunedì prossimo, ha concesso due giorni di riposo alla squadra che si ritroverà a Trigoria mercoledì pomeriggio. Il tecnico conta di avere a disposizione Koné, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale destro. Si tratta dell'ennesimo recupero prezioso in vista della gara con la Fiorentina, considerando pure l'assenza di El Aynaoui per squalifica. Spera di strappare una convocazione anche Dovbyk, fermo da inizio gennaio per lesione miotendinea alla coscia sinistra. Pellegrini, invece, proverà in tutti i modi a tornare per l'impegno con il Parma di domenica 10 maggio.
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forzaroma rassegna stampa il tempo Esami per Celik, il turco ha un problema al flessore della gamba destra
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Esami per Celik, il turco ha un problema al flessore della gamba destra
Gasperini ha fissato la ripresa degli allenamenti per mercoledì pomeriggio in vista della gara con la Fiorentina di lunedì, Dovbyk punta alla convocazione
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