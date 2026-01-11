Carattere, qualità e determinazione. E' una prova di forza da grande squadra quella della Roma che all'Olimpico batte il Sassuolo nonostante l'emergenza totale e si riproietta, almeno per una notte, al terzo posto in classifica. Decidono le firme di Koné e Soulé nella ripresa dopo un primo tempo sottotono e l'infortunio di Ferguson a complicare le cose. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. I giallorossi ritrovano due successi di fila come non accadeva da prima di novembre con i sei punti contro Udinese e Cremonese intervallati dalla sosta, ma soprattutto la terza vittoria consecutiva all'Olimpico e conferma l'allergia al pareggio con 20 gare più 6 dell'anno scorso senza il segno X.