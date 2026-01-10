Il giorno di Raspadori. Pressing Dragusin

Il giorno di Raspadori. Oggi l'attaccante dell'Atletico Madrid darà il suo via libera per il trasferimento alla Roma. Nelle prossime ore l'ex Napoli incontrerà i propri agenti che gli illustreranno le novità emerse dall’ultimo faccia a faccia con Massara. Ingaggio aumentato e rassicurazioni sul riscatto a giugno e sulla centralità nel progetto. L'altra trattativa calda - spiega Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - è quella per Dragusin. Il difensore romeno ha aperto al trasferimento in giallorosso con la condizione di inserire delle clausole per un obbligo diriscatto (anche difficili). Ora i giallorossi devono trattare col Tottenham che potrebbe lasciarlo partire in prestito, unica formula possibile per Massara. Capitolo Zirkzee. La Roma aveva chiuso l'operazione già nei giorni scorsi sia lato calciatore (che ha avuto diversi colloqui con allenatore e ds) sia con il Manchester United che nelle ultime ore, però, ha congelato qualsiasi tipo di trattativa in attesa di annunciare il nuovo allenatore. In attacco si guarda anche a profili giovani e tra i nomi sul taccuino di Massara c'è quello di Robinio Vaz. Primi contatti con l’entourage e con i francesi, ma servono alcune uscite. Per questo a Trigoria si lavora su più fronti per cercare di liberare spazio. Dovbyk resta il primo nome tra i partenti anche se l'infortunio, inevitabilmente, non aiuta. L’ucraino è stato proposto in Italia, Inghilterra e Turchia (sondaggio del Fenerbahce senza apertura dell’attaccante) ma ancora nessuna offerta concreta. Attenzione anche alla posizione di Ferguson: la Roma preferirebbe tenerlo fino alla fine della stagione ma il Napoli, tra gli altri, gli ha messo gli occhi addosso in caso di partenza di Lucca. Complesse, invece, le situazioni legate a Tsimikas e Bailey. Il laterale ha offerte dall'Inghilterra e potrebbe tornare al Liverpool per poi ripartire mentre l'attaccante (ancora ai box) non attira interesse e rispedirlo all’Aston Villa ad oggi resta problematico.